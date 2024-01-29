Кошин Иван Евдокимович 02.09.1891 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Кошин Иван Евдокимович

Автор
АЮ
Юринов А.

мужской, родился 02.09.1891 ст., Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

умер 18.12.1892 ст., Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Отец
Кошин Евдоким НикитичНеизвестно г.р.
Мать
Кошина Татьяна ДенисовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1891 ст.

Отец: Кошин Евдоким Никитич

Мать: Кошина Татьяна Денисовна

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Смерть
18.12.1892 ст.
Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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