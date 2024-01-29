Кошин Иван Евдокимович
мужской, родился 02.09.1891 ст., Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
умер 18.12.1892 ст., Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
ОтецКошин Евдоким НикитичНеизвестно г.р.
МатьКошина Татьяна ДенисовнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1891 ст.
Отец: Кошин Евдоким Никитич
Мать: Кошина Татьяна Денисовна
Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
18.12.1892 ст.
Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область