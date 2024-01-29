Кошин Евдоким Никитич
мужской, родился Неизвестно, Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
умер Неизвестно
Супруги
Кошина Татьяна ДенисовнаНеизвестно г.р.
Дети
Кошин Никита Евдокимович12.10.1889 ст. г.р.
Кошин Иван Евдокимович02.09.1891 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошина Татьяна Денисовна
Рождение ребёнка
12.10.1889 ст.
Мать ребёнка: Кошина Татьяна Денисовна
Рождение ребёнка
02.09.1891 ст.
Мать ребёнка: Кошина Татьяна Денисовна
Смерть
Неизвестно