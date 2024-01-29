Кошин Евдоким Никитич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кошин Евдоким Никитич

Автор
АЮ
Юринов А.

мужской, родился Неизвестно, Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

умер Неизвестно

Супруги
Кошина Татьяна ДенисовнаНеизвестно г.р.
Дети
Кошин Никита Евдокимович12.10.1889 ст. г.р.
Кошин Иван Евдокимович02.09.1891 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошина Татьяна Денисовна

Рождение ребёнка
12.10.1889 ст.

Сын: Кошин Никита Евдокимович

Мать ребёнка: Кошина Татьяна Денисовна

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Рождение ребёнка
02.09.1891 ст.

Сын: Кошин Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Кошина Татьяна Денисовна

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Смерть
Неизвестно

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