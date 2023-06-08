Мессерер-Плисецкая (Мессерер) РАХИЛЬ МИХАЙЛОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мессерер-Плисецкая (Мессерер) РАХИЛЬ МИХАЙЛОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1902

Дата смерти

20.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1902

Отец: Мессерер МИХАИЛ (Мендель) БОРИСОВИЧ (Беркович)

Мать: Мессерер (Шабад) ШИМА МОВШЕВНА (Моисеевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плисецкий МИХАИЛ ЭММАНУИЛОВИЧ (Менделевич)

Рождение ребёнка
20.11.1925

Дочь: (Плисецкая) МАЙЯ МИХАЙЛОВНА

Отец ребёнка: Плисецкий МИХАИЛ ЭММАНУИЛОВИЧ (Менделевич)

Рождение ребёнка
20.10.1931

Сын: Плисецкий АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Отец ребёнка: Плисецкий МИХАИЛ ЭММАНУИЛОВИЧ (Менделевич)

Рождение ребёнка
13.07.1937

Сын: Плисецкий АЗАРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Отец ребёнка: Плисецкий МИХАИЛ ЭММАНУИЛОВИЧ (Менделевич)

Смерть
20.03.1993

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