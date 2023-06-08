Мессерер-Плисецкая (Мессерер) РАХИЛЬ МИХАЙЛОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1902
Дата смерти20.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1902
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1925
Дочь: (Плисецкая) МАЙЯ МИХАЙЛОВНА
Отец ребёнка: Плисецкий МИХАИЛ ЭММАНУИЛОВИЧ (Менделевич)
Рождение ребёнка
20.10.1931
Сын: Плисецкий АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Отец ребёнка: Плисецкий МИХАИЛ ЭММАНУИЛОВИЧ (Менделевич)
Рождение ребёнка
13.07.1937
Сын: Плисецкий АЗАРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Отец ребёнка: Плисецкий МИХАИЛ ЭММАНУИЛОВИЧ (Менделевич)
Смерть
20.03.1993