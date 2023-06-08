Мессерер (Шабад) ШИМА МОВШЕВНА (Моисеевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1902
Рождение ребёнка
19.11.1903
Отец ребёнка: Мессерер МИХАИЛ (Мендель) БОРИСОВИЧ (Беркович)
Рождение ребёнка
27.08.1908
Дочь: (Мессерер) СУЛАМИФЬ МИХАЙЛОВНА
Отец ребёнка: Мессерер МИХАИЛ (Мендель) БОРИСОВИЧ (Беркович)
Рождение ребёнка
1911
Сын: Мессерер ЭММАНУИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Отец ребёнка: Мессерер МИХАИЛ (Мендель) БОРИСОВИЧ (Беркович)
Смерть
1929