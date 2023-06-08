Мессерер (Шабад) ШИМА МОВШЕВНА (Моисеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мессерер (Шабад) ШИМА МОВШЕВНА (Моисеевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мессерер МИХАИЛ (Мендель) БОРИСОВИЧ (Беркович)

Рождение ребёнка
04.05.1902

Дочь: Мессерер-Плисецкая (Мессерер) РАХИЛЬ МИХАЙЛОВНА

Отец ребёнка: Мессерер МИХАИЛ (Мендель) БОРИСОВИЧ (Беркович)

Рождение ребёнка
19.11.1903

Сын: Мессерер АСАФ МИХАЙЛОВИЧ

Отец ребёнка: Мессерер МИХАИЛ (Мендель) БОРИСОВИЧ (Беркович)

Рождение ребёнка
27.08.1908

Дочь: (Мессерер) СУЛАМИФЬ МИХАЙЛОВНА

Отец ребёнка: Мессерер МИХАИЛ (Мендель) БОРИСОВИЧ (Беркович)

Рождение ребёнка
1911

Сын: Мессерер ЭММАНУИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Отец ребёнка: Мессерер МИХАИЛ (Мендель) БОРИСОВИЧ (Беркович)

Смерть
1929

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