Мессерер МИХАИЛ (Мендель) БОРИСОВИЧ (Беркович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Мессерер БЕРКО
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1902
Рождение ребёнка
19.11.1903
Мать ребёнка: Мессерер (Шабад) ШИМА МОВШЕВНА (Моисеевна)
Рождение ребёнка
27.08.1908
Дочь: (Мессерер) СУЛАМИФЬ МИХАЙЛОВНА
Мать ребёнка: Мессерер (Шабад) ШИМА МОВШЕВНА (Моисеевна)
Рождение ребёнка
1911
Сын: Мессерер ЭММАНУИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Мать ребёнка: Мессерер (Шабад) ШИМА МОВШЕВНА (Моисеевна)
Смерть
1942