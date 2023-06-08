Плисецкий МИХАИЛ ЭММАНУИЛОВИЧ (Менделевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плисецкий МИХАИЛ ЭММАНУИЛОВИЧ (Менделевич)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

08.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Плисецкий МЕНДЕЛЬ МЕЕРОВИЧ

Мать: Плисецкая (Марковская) СИМА ИЗРАИЛЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мессерер-Плисецкая (Мессерер) РАХИЛЬ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
20.11.1925

Дочь: (Плисецкая) МАЙЯ МИХАЙЛОВНА

Мать ребёнка: Мессерер-Плисецкая (Мессерер) РАХИЛЬ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
20.10.1931

Сын: Плисецкий АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Мать ребёнка: Мессерер-Плисецкая (Мессерер) РАХИЛЬ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
13.07.1937

Сын: Плисецкий АЗАРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Мать ребёнка: Мессерер-Плисецкая (Мессерер) РАХИЛЬ МИХАЙЛОВНА

Смерть
08.01.1938

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