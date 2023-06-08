Плисецкий МИХАИЛ ЭММАНУИЛОВИЧ (Менделевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти08.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1925
Дочь: (Плисецкая) МАЙЯ МИХАЙЛОВНА
Мать ребёнка: Мессерер-Плисецкая (Мессерер) РАХИЛЬ МИХАЙЛОВНА
Рождение ребёнка
20.10.1931
Рождение ребёнка
13.07.1937
Сын: Плисецкий АЗАРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Мать ребёнка: Мессерер-Плисецкая (Мессерер) РАХИЛЬ МИХАЙЛОВНА
Смерть
08.01.1938