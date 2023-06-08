Плисецкая (Марковская) СИМА ИЗРАИЛЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Сын: Плисецкий ИЗРАИЛЬ МЕНДЕЛЕВИЧ (Лестер Плезент)
Отец ребёнка: Плисецкий МЕНДЕЛЬ МЕЕРОВИЧ
Рождение ребёнка
1899
Сын: Плисецкий МИХАИЛ ЭММАНУИЛОВИЧ (Менделевич)
Отец ребёнка: Плисецкий МЕНДЕЛЬ МЕЕРОВИЧ
Смерть
1939