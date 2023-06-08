Плисецкая (Марковская) СИМА ИЗРАИЛЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плисецкая (Марковская) СИМА ИЗРАИЛЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плисецкий МЕНДЕЛЬ МЕЕРОВИЧ

Рождение ребёнка
1895

Сын: Плисецкий ИЗРАИЛЬ МЕНДЕЛЕВИЧ (Лестер Плезент)

Отец ребёнка: Плисецкий МЕНДЕЛЬ МЕЕРОВИЧ

Рождение ребёнка
1899

Сын: Плисецкий МИХАИЛ ЭММАНУИЛОВИЧ (Менделевич)

Отец ребёнка: Плисецкий МЕНДЕЛЬ МЕЕРОВИЧ

Смерть
1939

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