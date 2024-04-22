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Дмитрий Васильев

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1736

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Василий Демидов (Дементьев)

Мать: Наталья Дмитриева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Парасковья Дмитриева

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Федосья Дмитриева

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1766

Сын: Панкрат Дмитриев

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ненила Дмитриева

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1771

Сын: Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Татьяна Дмитриева

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Иванова

Смерть
После 1782
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