Дмитрий Васильев
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Василий Демидов (Дементьев)
Мать: Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Парасковья Дмитриева
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Федосья Дмитриева
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Панкрат Дмитриев
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ненила Дмитриева
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Татьяна Дмитриева
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Иванова
Смерть
После 1782