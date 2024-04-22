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Наталья Дмитриева

Место рождения

Старково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Старково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Василий Демидов (Дементьев)

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Харитина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Демидов (Дементьев)

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Василий Демидов (Дементьев)

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Марина Васильева

Отец ребёнка: Василий Демидов (Дементьев)

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Федосья Васильева

Отец ребёнка: Василий Демидов (Дементьев)

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1750

Сын: Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Василий Демидов (Дементьев)

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Демидов (Дементьев)

Смерть
1769
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