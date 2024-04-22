Наталья Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смерти1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Рождение ребёнка
1736
Сын: Дмитрий Васильев
Отец ребёнка: Василий Демидов (Дементьев)
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Харитина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Демидов (Дементьев)
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Василий Демидов (Дементьев)
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Марина Васильева
Отец ребёнка: Василий Демидов (Дементьев)
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Федосья Васильева
Отец ребёнка: Василий Демидов (Дементьев)
Рождение ребёнка
1750
Сын: Тимофей Васильев
Отец ребёнка: Василий Демидов (Дементьев)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1769