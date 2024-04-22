Василий Демидов (Дементьев)
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смерти1751
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Демид Кузьмич
Мать: Ксения Естифеева
Рождение ребёнка
1736
Сын: Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Харитина Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Матрона Васильева
Мать ребёнка: Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Марина Васильева
Мать ребёнка: Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Федосья Васильева
Мать ребёнка: Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
1750
Сын: Тимофей Васильев
Мать ребёнка: Наталья Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Дмитриева
Смерть
1751