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Василий Демидов (Дементьев)

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1715

Дата смерти

1751

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Демид Кузьмич

Мать: Ксения Естифеева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1736

Сын: Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Наталья Дмитриева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Харитина Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Дмитриева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Матрона Васильева

Мать ребёнка: Наталья Дмитриева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Марина Васильева

Мать ребёнка: Наталья Дмитриева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Федосья Васильева

Мать ребёнка: Наталья Дмитриева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1750

Сын: Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Наталья Дмитриева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Дмитриева

Смерть
1751
Рассоха, Свердловский район, Северный край
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