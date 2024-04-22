Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Иванова

Наталья Иванова

Место рождения

Серково, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1740

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Иван Мартинианов

Мать: Ирина Михайлова

Серково, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Парасковья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Васильев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Федосья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Васильев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1766

Сын: Панкрат Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Васильев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ненила Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Васильев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1771

Сын: Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Васильев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Татьяна Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Васильев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Васильев

Смерть
После 1782
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close