Наталья Иванова
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Иван Мартинианов
Мать: Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Парасковья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Федосья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1766
Сын: Панкрат Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ненила Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1771
Сын: Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Татьяна Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Васильев
Смерть
После 1782