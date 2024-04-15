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Простатин Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
29.09.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Михаил Васильевич Кукса
Рождение ребёнка
18.02.1878 ст.

Сын: Простатин Архип Иванович

Мать ребёнка: Простатина Анастасия Федоровна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
11.12.1881 ст.

Дочь: Простятина Юлиания Ивановна

Мать ребёнка: Простатина Анастасия Федоровна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
02.07.1885 ст.

Сын: Простатин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Простатина Анастасия Федоровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PH-2?i=290&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
15.07.1888 ст.

Сын: Простатин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Простатина Анастасия Федоровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHQ-L?i=578&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.03.1891 ст.

Сын: Простатин Хрисанф Иванович

Мать ребёнка: Простатина Анастасия Федоровна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Простатина Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Простатина Анастасия Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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