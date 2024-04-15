Простатин Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
29.09.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Михаил Васильевич Кукса
Рождение ребёнка
18.02.1878 ст.
Мать ребёнка: Простатина Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
11.12.1881 ст.
Дочь: Простятина Юлиания Ивановна
Мать ребёнка: Простатина Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
02.07.1885 ст.
Сын: Простатин Андрей Иванович
Мать ребёнка: Простатина Анастасия Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PH-2?i=290&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
15.07.1888 ст.
Сын: Простатин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Простатина Анастасия Федоровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHQ-L?i=578&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.03.1891 ст.
Сын: Простатин Хрисанф Иванович
Мать ребёнка: Простатина Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Простатина Гликерия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно