Простатина Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПростатина Анастасия Федоровна

Простатина Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1878 ст.

Сын: Простатин Архип Иванович

Отец ребёнка: Простатин Иван Максимович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
11.12.1881 ст.

Дочь: Простятина Юлиания Ивановна

Отец ребёнка: Простатин Иван Максимович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
02.07.1885 ст.

Сын: Простатин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Простатин Иван Максимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PH-2?i=290&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
15.07.1888 ст.

Сын: Простатин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Простатин Иван Максимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHQ-L?i=578&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.03.1891 ст.

Сын: Простатин Хрисанф Иванович

Отец ребёнка: Простатин Иван Максимович

Кровное, Сумська область
Восприемник
05.02.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Лука Федотович Симоненко
Восприемник
26.04.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Самсон Федотович Симоненко
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Простатин Иван Максимович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close