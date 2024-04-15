Простатин Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения02.07.1885 ст.
Дата смерти03.03.1889 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PH-2?i=290&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
03.07.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
03.03.1889 ст.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
04.03.1889 ст.
на отведенном кладбище