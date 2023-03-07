Емельянов Петр Ефимович
Место рождения
Дата рождения05.06.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1879
Бракосочетание
03.?.1900
Село Кадышевка
Рождение ребёнка
20.05.1902
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: Емельянова Прасковья Манушина
Село Кадышевка
Рождение ребёнка
26.07.1906
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Емельянова Прасковья Манушина
Смерть
Неизвестно