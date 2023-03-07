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Емельянов Петр Ефимович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.06.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1879

Отец: Емельянов Ефим Антонович

Мать: Емельянова Мария Никифоровна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.?.1900

Жена: Емельянова Прасковья Манушина

Село Кадышевка
Рождение ребёнка
20.05.1902

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: Емельянова Прасковья Манушина

Село Кадышевка
Рождение ребёнка
26.07.1906

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Емельянова Прасковья Манушина

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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