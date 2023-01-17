село Кадышевка, село Кадышевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Кадышевка

Павловский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Хвалынский уезд
1977Кадышевка (Покровское), с. вл.при р. Избалыке.635153510479Церковь православная 1. Мельниц 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Павловская волость
1004. Кадышевка (Покровское), село бывшее владельческое и государственное, при речке Кадышевке, дворов 151, жителей 912, церковь православная, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Павловский район
31440Кадышевкасело52°40'с.ш.47°13'в.д.N-38-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Павловский муниципальный район, Павловское городское поселение
73632151116с Кадышевкасело
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