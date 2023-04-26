Емельянова Прасковья Манушина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Прасковья Манушина

Место рождения

Село Кадышевка

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Кадышевка
Бракосочетание
03.?.1900

Муж: Емельянов Петр Ефимович

Село Кадышевка
Рождение ребёнка
20.05.1902

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Емельянов Петр Ефимович

Село Кадышевка
Рождение ребёнка
26.07.1906

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Емельянов Петр Ефимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно