Емельянова Прасковья Манушина
Место рожденияСело Кадышевка
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Кадышевка
Бракосочетание
03.?.1900
Село Кадышевка
Рождение ребёнка
20.05.1902
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Емельянов Петр Ефимович
Село Кадышевка
Рождение ребёнка
26.07.1906
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Емельянов Петр Ефимович
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно