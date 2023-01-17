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Емельянова Мария Никифоровна

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Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Пороги Никифор Леонтьевич

Мать: не указана

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.?.1874

Муж: Емельянов Ефим Антонович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Кириллова Надежда Емельянова

Отец ребёнка: Емельянов Ефим Антонович

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
12.06.1878

Сын: Емельянов Леонтий Ефимович

Отец ребёнка: Емельянов Ефим Антонович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.06.1879

Сын: Емельянов Петр Ефимович

Отец ребёнка: Емельянов Ефим Антонович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.01.1883

Дочь: Беспалова Анна Емельянова

Отец ребёнка: Емельянов Ефим Антонович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1885

Сын: Емельянов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Емельянов Ефим Антонович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.01.1888

Дочь: Комиссарова Мария Емельянова

Отец ребёнка: Емельянов Ефим Антонович

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1890

Дочь: Золина Наталья Емельянова

Отец ребёнка: Емельянов Ефим Антонович

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1893

Дочь: Кузнецова Надежда (Анна) Емельянова

Отец ребёнка: Емельянов Ефим Антонович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.04.1898

Дочь: Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Емельянов Ефим Антонович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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