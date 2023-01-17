Емельянова Мария Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Пороги Никифор Леонтьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
25.?.1874
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Кириллова Надежда Емельянова
Отец ребёнка: Емельянов Ефим Антонович
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
12.06.1878
Сын: Емельянов Леонтий Ефимович
Отец ребёнка: Емельянов Ефим Антонович
Рождение ребёнка
05.06.1879
Отец ребёнка: Емельянов Ефим Антонович
Рождение ребёнка
08.01.1883
Дочь: Беспалова Анна Емельянова
Отец ребёнка: Емельянов Ефим Антонович
Рождение ребёнка
29.03.1885
Отец ребёнка: Емельянов Ефим Антонович
Рождение ребёнка
22.01.1888
Дочь: Комиссарова Мария Емельянова
Отец ребёнка: Емельянов Ефим Антонович
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1890
Дочь: Золина Наталья Емельянова
Отец ребёнка: Емельянов Ефим Антонович
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1893
Дочь: Кузнецова Надежда (Анна) Емельянова
Отец ребёнка: Емельянов Ефим Антонович
Рождение ребёнка
11.04.1898
Дочь: Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Емельянов Ефим Антонович
Смерть
Неизвестно