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Соловьев Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: Соловьев Григорий Тимофеевич

Мать: Соловьева Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Марья Феодорова

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Соловьев Егор Андреевич

Мать ребёнка: Соловьева Марья Феодорова

Соловьи, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Соловьев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Соловьева Марья Феодорова

Соловьи, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Соловьев Моисей Андреевич

Мать ребёнка: Соловьева Марья Феодорова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Опалева (Соловьева) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Соловьева Марья Феодорова

Соловьи, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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