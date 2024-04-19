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Соловьева Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Соловьев Леонтий Григорьевич

Отец ребёнка: Соловьев Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Соловьев Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Соловьев Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Соловьев Аггей Григорьевич

Отец ребёнка: Соловьев Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Соловьев Калина Григорьевич

Отец ребёнка: Соловьев Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Соловьев Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Соловьев Григорий Тимофеевич

Соловьи, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Соловьев Трофим Григорьевич

Отец ребёнка: Соловьев Григорий Тимофеевич

Соловьи, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Соловьева) Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Соловьев Григорий Тимофеевич

Соловьи, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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