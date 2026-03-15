Соловьев Егор Андреевич
мужской, родился 1822 ст., Соловьи, Яранский уезд, Вятская губерния
умер 11.04.1868 ст., Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
ОтецСоловьев Андрей Григорьевич1799 ст. г.р.
МатьСоловьева Марья Феодорова1801 ст. г.р.
Супруги
Соловьева Настасья Терентьевна1823 ст. г.р.
Дети
Решетова (Соловьева) Парасева Егоровна1846 ст. г.р.
Соловьев Андрей Егорович20.11.1850 ст. г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Соловьи, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Решетова (Соловьева) Парасева Егоровна
Мать ребёнка: Соловьева Настасья Терентьевна
Рождение ребёнка
20.11.1850 ст.
Мать ребёнка: Соловьева Настасья Терентьевна
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: (Соловьева) Настасья Егоровна
Мать ребёнка: Соловьева Настасья Терентьевна
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Опалева (Соловьева) Глафира Егоровна
Мать ребёнка: Соловьева Настасья Терентьевна
Смерть
11.04.1868 ст.