Соловьев Егор Андреевич 1822 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Соловьев Егор Андреевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1822 ст., Соловьи, Яранский уезд, Вятская губерния

умер 11.04.1868 ст., Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния

Отец
Соловьев Андрей Григорьевич1799 ст. г.р.
Мать
Соловьева Марья Феодорова1801 ст. г.р.
Супруги
Соловьева Настасья Терентьевна1823 ст. г.р.
Дети
Решетова (Соловьева) Парасева Егоровна1846 ст. г.р.
Соловьев Андрей Егорович20.11.1850 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Соловьев Андрей Григорьевич

Мать: Соловьева Марья Феодорова

Соловьи, Яранский уезд, Вятская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Настасья Терентьевна

Место жительства
Неизвестно
Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Решетова (Соловьева) Парасева Егоровна

Мать ребёнка: Соловьева Настасья Терентьевна

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
20.11.1850 ст.

Сын: Соловьев Андрей Егорович

Мать ребёнка: Соловьева Настасья Терентьевна

Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: (Соловьева) Настасья Егоровна

Мать ребёнка: Соловьева Настасья Терентьевна

Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Опалева (Соловьева) Глафира Егоровна

Мать ребёнка: Соловьева Настасья Терентьевна

Смерть
11.04.1868 ст.
Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния

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