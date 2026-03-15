Соловьева Настасья Терентьевна
женский, родилась 1823 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Соловьев Егор Андреевич1822 ст. г.р.
Дети
Решетова (Соловьева) Парасева Егоровна1846 ст. г.р.
Соловьев Андрей Егорович20.11.1850 ст. г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Решетова (Соловьева) Парасева Егоровна
Отец ребёнка: Соловьев Егор Андреевич
Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1850 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: (Соловьева) Настасья Егоровна
Отец ребёнка: Соловьев Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Опалева (Соловьева) Глафира Егоровна
Отец ребёнка: Соловьев Егор Андреевич
Смерть
Неизвестно