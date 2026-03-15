Соловьева Настасья Терентьевна 1823 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Соловьева Настасья Терентьевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1823 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Соловьев Егор Андреевич1822 ст. г.р.
Дети
Решетова (Соловьева) Парасева Егоровна1846 ст. г.р.
Соловьев Андрей Егорович20.11.1850 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Егор Андреевич

Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Решетова (Соловьева) Парасева Егоровна

Отец ребёнка: Соловьев Егор Андреевич

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
20.11.1850 ст.

Сын: Соловьев Андрей Егорович

Отец ребёнка: Соловьев Егор Андреевич

Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: (Соловьева) Настасья Егоровна

Отец ребёнка: Соловьев Егор Андреевич

Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Опалева (Соловьева) Глафира Егоровна

Отец ребёнка: Соловьев Егор Андреевич

Смерть
Неизвестно

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