Суханова (Боровская) Зиновия Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Место жительства
1838
Бракосочетание
До 1851
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Шаманина (Суханова) Анна Руфовна
Отец ребёнка: Суханов Руф Степанович
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Горбунова (Суханова) Анфиса Руфовна
Отец ребёнка: Суханов Руф Степанович
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Суханова Авдотья (Евдокия) Руфовна
Отец ребёнка: Суханов Руф Степанович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Шаманина (Суханова) Александра Руфовна
Отец ребёнка: Суханов Руф Степанович
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
26.09.1866 ст.
Сын: Суханов Иван Руфович
Отец ребёнка: Суханов Руф Степанович
Рождение ребёнка
01.10.1870 ст.
Дочь: (Суханова) Рипсимия Руфовна
Отец ребёнка: Суханов Руф Степанович
Смерть
Неизвестно