Суханова (Боровская) Зиновия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Боровская) Зиновия Афанасьевна

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Боровский Афанасий Васильевич

Мать: Боровская Александра Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1851

Муж: Суханов Руф Степанович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Шаманина (Суханова) Анна Руфовна

Отец ребёнка: Суханов Руф Степанович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Горбунова (Суханова) Анфиса Руфовна

Отец ребёнка: Суханов Руф Степанович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Суханова Авдотья (Евдокия) Руфовна

Отец ребёнка: Суханов Руф Степанович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Шаманина (Суханова) Александра Руфовна

Отец ребёнка: Суханов Руф Степанович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.09.1866 ст.

Сын: Суханов Иван Руфович

Отец ребёнка: Суханов Руф Степанович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.10.1870 ст.

Дочь: (Суханова) Рипсимия Руфовна

Отец ребёнка: Суханов Руф Степанович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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