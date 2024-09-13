Шаманина (Суханова) Анна Руфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманина (Суханова) Анна Руфовна

Шаманина (Суханова) Анна Руфовна

Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Суханов Руф Степанович

Мать: Суханова (Боровская) Зиновия Афанасьевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
12.10.1873 ст.

Муж: Шаманин Иван Ионович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1874 ст.

Сын: Шаманин Иван Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Ионович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.