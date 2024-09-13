Шаманина (Суханова) Анна Руфовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Место жительства
1857
Бракосочетание
12.10.1873 ст.
Муж: Шаманин Иван Ионович
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1874 ст.
Отец ребёнка: Шаманин Иван Ионович
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно