Боровская Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Боровский Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Боровский Афанасий Васильевич
Бракосочетание
До 1809
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Боровский Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Боровский Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Боровский Фёдор Афанасьевич
Отец ребёнка: Боровский Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Надежда Афанасьевна
Отец ребёнка: Боровский Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Боровский Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Зиновия Афанасьевна
Отец ребёнка: Боровский Афанасий Васильевич
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно