Боровская Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровская Александра Петровна

Боровская Александра Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Боровский Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Боровский Афанасий Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1809

Муж: Боровский Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Боровский Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Боровский Афанасий Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Боровский Фёдор Афанасьевич

Отец ребёнка: Боровский Афанасий Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Надежда Афанасьевна

Отец ребёнка: Боровский Афанасий Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Боровский Афанасий Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Зиновия Афанасьевна

Отец ребёнка: Боровский Афанасий Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close