Боровский Афанасий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Боровский Василий Петрович
Мать: не указана
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Боровский Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Боровская Александра Петровна
Бракосочетание
До 1809
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Боровский Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Боровская Александра Петровна
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Боровский Фёдор Афанасьевич
Мать ребёнка: Боровская Александра Петровна
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Надежда Афанасьевна
Мать ребёнка: Боровская Александра Петровна
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Марфа Афанасьевна
Мать ребёнка: Боровская Александра Петровна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Зиновия Афанасьевна
Мать ребёнка: Боровская Александра Петровна
Смерть
1835