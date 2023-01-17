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Боровский Афанасий Васильевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Боровский Василий Петрович

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1795
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Боровский Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Боровская Александра Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1809

Жена: Боровская Александра Петровна

Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Боровский Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Боровская Александра Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Боровский Фёдор Афанасьевич

Мать ребёнка: Боровская Александра Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Надежда Афанасьевна

Мать ребёнка: Боровская Александра Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Марфа Афанасьевна

Мать ребёнка: Боровская Александра Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Зиновия Афанасьевна

Мать ребёнка: Боровская Александра Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1835
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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