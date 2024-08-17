Соловьева (Сухоплюева) Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Сухоплюева) Анисья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.01.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1874 ст.

Муж: Соловьев Андрей Игнатьевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1874 ст.

Сын: Соловьев Петр Андреевич

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Игнатьевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1877 ст.

Сын: Соловьев Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Игнатьевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1879 ст.

Сын: Соловьев Адриан Андреевич

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Игнатьевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1881 ст.

Сын: Соловьев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Игнатьевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1884 ст.

Сын: Соловьев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Игнатьевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1887 ст.

Сын: Соловьев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Игнатьевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1889 ст.

Сын: Соловьев Сидор Андреевич

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Игнатьевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1892 ст.

Дочь: Соловьева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Игнатьевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
13.01.1907 ст.
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: водянка

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