Соловьева (Сухоплюева) Анисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.01.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1874 ст.
Рождение ребёнка
20.12.1874 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
14.01.1877 ст.
Сын: Соловьев Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
18.08.1879 ст.
Сын: Соловьев Адриан Андреевич
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
07.11.1881 ст.
Сын: Соловьев Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
19.05.1884 ст.
Сын: Соловьев Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
01.11.1887 ст.
Сын: Соловьев Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
09.05.1889 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
19.07.1892 ст.
Дочь: Соловьева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Игнатьевич
Смерть
13.01.1907 ст.
Причина смерти: водянка