Соловьев Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.12.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1874 ст.
Бракосочетание
21.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
12.10.1901 ст.
Сын: Соловьев Николай Петрович
Мать ребёнка: Соловьева (Прохорова) Агафья Анисимовна
Рождение ребёнка
11.01.1903 ст.
Мать ребёнка: Соловьева (Прохорова) Агафья Анисимовна
Рождение ребёнка
02.08.1904 ст.
Дочь: Соловьева Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Соловьева (Прохорова) Агафья Анисимовна
Рождение ребёнка
22.01.1907 ст.
Рождение ребёнка
06.01.1909 ст.
Сын: Соловьев Александр Петрович
Мать ребёнка: Соловьева (Прохорова) Агафья Анисимовна
Рождение ребёнка
28.11.1910 ст.
Дочь: Соловьева Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Соловьева (Прохорова) Агафья Анисимовна
Рождение ребёнка
19.06.1913 ст.
Рождение ребёнка
20.11.1915 ст.
Мать ребёнка: Соловьева (Прохорова) Агафья Анисимовна
Рождение ребёнка
16.01.1918 ст.
Смерть
Неизвестно