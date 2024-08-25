Соловьев Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Петр Андреевич

Соловьев Петр Андреевич

Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.12.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1874 ст.

Отец: Соловьев Андрей Игнатьевич

Мать: Соловьева (Сухоплюева) Анисья Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1901 ст.

Жена: Соловьева (Прохорова) Агафья Анисимовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1901 ст.

Сын: Соловьев Николай Петрович

Мать ребёнка: Соловьева (Прохорова) Агафья Анисимовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1903 ст.

Сын: Соловьев Иван Петрович

Мать ребёнка: Соловьева (Прохорова) Агафья Анисимовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1904 ст.

Дочь: Соловьева Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Соловьева (Прохорова) Агафья Анисимовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1907 ст.

Дочь: Соловьева Мария Петровна

Мать ребёнка: Соловьева (Прохорова) Агафья Анисимовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1909 ст.

Сын: Соловьев Александр Петрович

Мать ребёнка: Соловьева (Прохорова) Агафья Анисимовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.11.1910 ст.

Дочь: Соловьева Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Соловьева (Прохорова) Агафья Анисимовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.06.1913 ст.

Дочь: Соловьева Мария Петровна

Мать ребёнка: Соловьева (Прохорова) Агафья Анисимовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1915 ст.

Сын: Соловьева Анна Петровна

Мать ребёнка: Соловьева (Прохорова) Агафья Анисимовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1918 ст.

Дочь: Соловьева Мария Петровна

Мать ребёнка: Соловьева (Прохорова) Агафья Анисимовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.