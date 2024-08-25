Соловьев Адриан Андреевич
Место рождения
Дата рождения18.08.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1879 ст.
Бракосочетание
23.01.1905 ст.
Рождение ребёнка
14.11.1905 ст.
Сын: Соловьев Михаил Адрианович
Мать ребёнка: Соловьева (Сютина) Наталья Симоновна
Рождение ребёнка
30.06.1908 ст.
Сын: Соловьев Александр Андрианович
Мать ребёнка: Соловьева (Сютина) Наталья Симоновна
Рождение ребёнка
08.09.1910 ст.
Мать ребёнка: Соловьева (Сютина) Наталья Симоновна
Бракосочетание
15.10.1910
Рождение ребёнка
13.09.1911 ст.
Дочь: Соловьева Вера Адриановна
Мать ребёнка: Соловьева (Фоменкова) Мавра Трофимовна
Рождение ребёнка
07.04.1913 ст.
Сын: Соловьев Василий Адрианович
Мать ребёнка: Соловьева (Фоменкова) Мавра Трофимовна
Рождение ребёнка
05.03.1915 ст.
Дочь: Соловьева Клавдия Адриановна
Мать ребёнка: Соловьева (Фоменкова) Мавра Трофимовна
Рождение ребёнка
08.06.1916 ст.
Мать ребёнка: Соловьева (Фоменкова) Мавра Трофимовна
Смерть
Неизвестно