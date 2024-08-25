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Соловьев Адриан Андреевич

Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.08.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1879 ст.

Отец: Соловьев Андрей Игнатьевич

Мать: Соловьева (Сухоплюева) Анисья Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1905 ст.

Жена: Соловьева (Сютина) Наталья Симоновна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1905 ст.

Сын: Соловьев Михаил Адрианович

Мать ребёнка: Соловьева (Сютина) Наталья Симоновна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.06.1908 ст.

Сын: Соловьев Александр Андрианович

Мать ребёнка: Соловьева (Сютина) Наталья Симоновна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1910 ст.

Сын: Соловьев Иван Адрианович

Мать ребёнка: Соловьева (Сютина) Наталья Симоновна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.10.1910

Жена: Соловьева (Фоменкова) Мавра Трофимовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1911 ст.

Дочь: Соловьева Вера Адриановна

Мать ребёнка: Соловьева (Фоменкова) Мавра Трофимовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1913 ст.

Сын: Соловьев Василий Адрианович

Мать ребёнка: Соловьева (Фоменкова) Мавра Трофимовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1915 ст.

Дочь: Соловьева Клавдия Адриановна

Мать ребёнка: Соловьева (Фоменкова) Мавра Трофимовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1916 ст.

Сын: Соловьев Петр Адрианович

Мать ребёнка: Соловьева (Фоменкова) Мавра Трофимовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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