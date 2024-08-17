Соловьев Андрей Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения02.07.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
02.07.1855
Отец: Соловьев Игнатий Григорьевич
Мать: Аграфена Козьминовна
Источник: РС 1858 ГА РТ ф3 оп 2 д 575 МК: Ф. 992, о. 1, д. 219 Есть на FS
Бракосочетание
23.01.1874 ст.
Рождение ребёнка
20.12.1874 ст.
Мать ребёнка: Соловьева (Сухоплюева) Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1877 ст.
Сын: Соловьев Афанасий Андреевич
Мать ребёнка: Соловьева (Сухоплюева) Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.1879 ст.
Сын: Соловьев Адриан Андреевич
Мать ребёнка: Соловьева (Сухоплюева) Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1881 ст.
Сын: Соловьев Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Соловьева (Сухоплюева) Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
19.05.1884 ст.
Сын: Соловьев Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Соловьева (Сухоплюева) Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1887 ст.
Сын: Соловьев Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Соловьева (Сухоплюева) Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
09.05.1889 ст.
Мать ребёнка: Соловьева (Сухоплюева) Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1892 ст.
Дочь: Соловьева Анна Андреевна
Мать ребёнка: Соловьева (Сухоплюева) Анисья Ивановна
Смерть
Неизвестно