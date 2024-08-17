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Соловьев Андрей Игнатьевич

Место рождения

Казыли, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.07.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1855

Отец: Соловьев Игнатий Григорьевич

Мать: Аграфена Козьминовна

Казыли, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Источник: РС 1858 ГА РТ ф3 оп 2 д 575 МК: Ф. 992, о. 1, д. 219 Есть на FS
Бракосочетание
23.01.1874 ст.

Жена: Соловьева (Сухоплюева) Анисья Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1874 ст.

Сын: Соловьев Петр Андреевич

Мать ребёнка: Соловьева (Сухоплюева) Анисья Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1877 ст.

Сын: Соловьев Афанасий Андреевич

Мать ребёнка: Соловьева (Сухоплюева) Анисья Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1879 ст.

Сын: Соловьев Адриан Андреевич

Мать ребёнка: Соловьева (Сухоплюева) Анисья Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1881 ст.

Сын: Соловьев Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Соловьева (Сухоплюева) Анисья Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1884 ст.

Сын: Соловьев Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Соловьева (Сухоплюева) Анисья Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1887 ст.

Сын: Соловьев Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Соловьева (Сухоплюева) Анисья Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1889 ст.

Сын: Соловьев Сидор Андреевич

Мать ребёнка: Соловьева (Сухоплюева) Анисья Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1892 ст.

Дочь: Соловьева Анна Андреевна

Мать ребёнка: Соловьева (Сухоплюева) Анисья Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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