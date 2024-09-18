Ожгихин Егор Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Ожгихин Федор Иванович
Мать: Ожгихина Минодора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ожгихина Анисья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: (Ожгихина) Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Ожгихина Анисья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Ожгихина Анисья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Ожгихина Анисья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Ожгихина Анисья Петровна
Смерть
Неизвестно