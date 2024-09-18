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Ожгихин Егор Федорович

Место рождения

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Ожгихин Федор Иванович

Мать: Ожгихина Минодора

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ожгихина Анисья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: (Ожгихина) Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Ожгихина Анисья Петровна

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Ожгихин Роман Егорович

Мать ребёнка: Ожгихина Анисья Петровна

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Ожгихин Миней Егорович

Мать ребёнка: Ожгихина Анисья Петровна

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Ожгихин Петр Егорович

Мать ребёнка: Ожгихина Анисья Петровна

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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