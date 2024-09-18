Ожгихин Федор Иванович
Место рожденияд.Верзакова
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Ожгихин Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ожгихина Минодора
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: (Ожгихина) Домна Федоровна
Мать ребёнка: Ожгихина Минодора
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: (Ожгихина) Елена Федоровна
Мать ребёнка: Ожгихина Минодора
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Ожгихина Минодора
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Ожгихина Минодора
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: (Ожгихина) Агафья Федоровна
Мать ребёнка: Ожгихина Минодора
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: (Ожгихина) Настасья Федоровна
Мать ребёнка: Ожгихина Минодора
Смерть
1824