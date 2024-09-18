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Ожгихин Федор Иванович

Место рождения

д.Верзакова

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Ожгихин Иван Андреевич

Мать: Ожгихина Акулина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ожгихина Минодора

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: (Ожгихина) Домна Федоровна

Мать ребёнка: Ожгихина Минодора

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: (Ожгихина) Елена Федоровна

Мать ребёнка: Ожгихина Минодора

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Ожгихин Егор Федорович

Мать ребёнка: Ожгихина Минодора

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Ожгихин Ефим Федорович

Мать ребёнка: Ожгихина Минодора

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: (Ожгихина) Агафья Федоровна

Мать ребёнка: Ожгихина Минодора

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: (Ожгихина) Настасья Федоровна

Мать ребёнка: Ожгихина Минодора

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1824
Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край

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