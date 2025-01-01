Ожгихина Минодора Корниловна Около 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ожгихина Минодора Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: (Ожгихина) Домна Федоровна

Отец ребёнка: Ожгихин Федор Иванович

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
23.04.1809

Муж: Ожгихин Федор Иванович

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
второй брак, Косолапова, с.Крылово
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: (Ожгихина) Елена Федоровна

Отец ребёнка: Ожгихин Федор Иванович

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.04.1810

Сын: Ожгихин Егор Федорович

Отец ребёнка: Ожгихин Федор Иванович

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.12.1812

Сын: Ожгихин Ефим Федорович

Отец ребёнка: Ожгихин Федор Иванович

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.01.1816

Дочь: (Ожгихина) Агафья Федоровна

Отец ребёнка: Ожгихин Федор Иванович

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: (Ожгихина) Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Ожгихин Федор Иванович

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.07.1818

Сын: Ожгихин Сила Федорович

Отец ребёнка: Ожгихин Федор Иванович

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.12.1820

Дочь: (Ожгихина) Настасья Федоровна

Отец ребёнка: Ожгихин Федор Иванович

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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