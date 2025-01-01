Ожгихина Минодора Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: (Ожгихина) Домна Федоровна
Отец ребёнка: Ожгихин Федор Иванович
Бракосочетание
23.04.1809
второй брак, Косолапова, с.Крылово
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: (Ожгихина) Елена Федоровна
Отец ребёнка: Ожгихин Федор Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1810
Отец ребёнка: Ожгихин Федор Иванович
Рождение ребёнка
23.12.1812
Отец ребёнка: Ожгихин Федор Иванович
Рождение ребёнка
31.01.1816
Дочь: (Ожгихина) Агафья Федоровна
Отец ребёнка: Ожгихин Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: (Ожгихина) Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Ожгихин Федор Иванович
Рождение ребёнка
23.07.1818
Отец ребёнка: Ожгихин Федор Иванович
Рождение ребёнка
14.12.1820
Дочь: (Ожгихина) Настасья Федоровна
Отец ребёнка: Ожгихин Федор Иванович
Смерть
Неизвестно