Ожгихина Анисья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожгихина Анисья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ожгихин Егор Федорович

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: (Ожгихина) Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Ожгихин Егор Федорович

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Ожгихин Роман Егорович

Отец ребёнка: Ожгихин Егор Федорович

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Ожгихин Миней Егорович

Отец ребёнка: Ожгихин Егор Федорович

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Ожгихин Петр Егорович

Отец ребёнка: Ожгихин Егор Федорович

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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