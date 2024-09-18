Ожгихина Анисья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: (Ожгихина) Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Ожгихин Егор Федорович
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Ожгихин Егор Федорович
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Ожгихин Егор Федорович
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Ожгихин Егор Федорович
Смерть
Неизвестно