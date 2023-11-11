Слепенко (Бекетова) Жанна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1971
Отец: Бекетов Вячеслав
Мать: Бекетова Людмила
Развод
Неизвестно
Муж: Слепенко Игорь
Бракосочетание
23.02.1991
Муж: Слепенко Игорь
Рождение ребёнка
08.09.1991
Сын: Слепенко Станислав
Отец ребёнка: Слепенко Игорь
Рождение ребёнка
26.05.1998
Сын: Слепенко Даниил
Отец ребёнка: Слепенко Игорь
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область