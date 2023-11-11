Слепенко (Бекетова) Жанна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепенко (Бекетова) Жанна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1971

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1971

Отец: Бекетов Вячеслав

Мать: Бекетова Людмила

Развод
Неизвестно

Муж: Слепенко Игорь

Бракосочетание
23.02.1991

Муж: Слепенко Игорь

Рождение ребёнка
08.09.1991

Сын: Слепенко Станислав

Отец ребёнка: Слепенко Игорь

Рождение ребёнка
26.05.1998

Сын: Слепенко Даниил

Отец ребёнка: Слепенко Игорь

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

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