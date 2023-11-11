Бекетова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекетова Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бекетова) Анастасия

Отец ребёнка: Бекетов Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекетов Антон

Отец ребёнка: Бекетов Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бекетов Вячеслав

Рождение ребёнка
17.04.1971

Дочь: Слепенко (Бекетова) Жанна

Отец ребёнка: Бекетов Вячеслав

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