Бекетов Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекетов Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бекетов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бекетова) Анастасия

Мать ребёнка: Бекетова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекетов Антон

Мать ребёнка: Бекетова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бекетова Людмила

Рождение ребёнка
17.04.1971

Дочь: Слепенко (Бекетова) Жанна

Мать ребёнка: Бекетова Людмила

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