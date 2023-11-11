Бекетов Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бекетов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бекетова) Анастасия
Мать ребёнка: Бекетова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бекетов Антон
Мать ребёнка: Бекетова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бекетова Людмила
Рождение ребёнка
17.04.1971
Дочь: Слепенко (Бекетова) Жанна
Мать ребёнка: Бекетова Людмила