Медвѣдева (Константинова) Ѳедосья
Место рождения
Дата рождения1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Константиновъ Гордей
Мать: Пелагея Назарова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Медвѣдевъ Александръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Гликерія
Отец ребёнка: Медвѣдевъ Александръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медвѣдевъ Еѵѳимъ
Отец ребёнка: Медвѣдевъ Александръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медвѣдевъ Александръ