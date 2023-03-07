Медвѣдева (Константинова) Ѳедосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медвѣдева (Константинова) Ѳедосья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1835

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Константиновъ Гордей

Мать: Пелагея Назарова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Медвѣдевъ Александръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Гликерія

Отец ребёнка: Медвѣдевъ Александръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медвѣдевъ Еѵѳимъ

Отец ребёнка: Медвѣдевъ Александръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медвѣдевъ Александръ

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