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Пелагея Назарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Гордеевъ Яковъ

Отец ребёнка: Константиновъ Гордей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Гордѣевъ Кузьма

Отец ребёнка: Константиновъ Гордей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ипатова Улита

Отец ребёнка: Константиновъ Гордей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Медвѣдева Ѳедосья

Отец ребёнка: Константиновъ Гордей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Константиновъ Петръ

Отец ребёнка: Константиновъ Гордей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Кобелькова Агаѳія

Отец ребёнка: Константиновъ Гордей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Константиновъ Кузьма

Отец ребёнка: Константиновъ Гордей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константиновъ Гордей

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