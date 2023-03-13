Пелагея Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гордеевъ Яковъ
Отец ребёнка: Константиновъ Гордей
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гордѣевъ Кузьма
Отец ребёнка: Константиновъ Гордей
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ипатова Улита
Отец ребёнка: Константиновъ Гордей
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Медвѣдева Ѳедосья
Отец ребёнка: Константиновъ Гордей
Рождение ребёнка
1838
Сын: Константиновъ Петръ
Отец ребёнка: Константиновъ Гордей
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Кобелькова Агаѳія
Отец ребёнка: Константиновъ Гордей
Рождение ребёнка
1843
Сын: Константиновъ Кузьма
Отец ребёнка: Константиновъ Гордей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константиновъ Гордей