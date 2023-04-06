Константиновъ Гордей
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Константиновъ Тимофей
Мать: Константинова Катерина
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гордеевъ Яковъ
Мать ребёнка: Пелагея Назарова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гордѣевъ Кузьма
Мать ребёнка: Пелагея Назарова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ипатова Улита
Мать ребёнка: Пелагея Назарова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Медвѣдева Ѳедосья
Мать ребёнка: Пелагея Назарова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Константиновъ Петръ
Мать ребёнка: Пелагея Назарова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Кобелькова Агаѳія
Мать ребёнка: Пелагея Назарова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Константиновъ Кузьма
Мать ребёнка: Пелагея Назарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Назарова
Смерть
1846