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Константиновъ Гордей

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1804

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Константиновъ Тимофей

Мать: Константинова Катерина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Гордеевъ Яковъ

Мать ребёнка: Пелагея Назарова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Гордѣевъ Кузьма

Мать ребёнка: Пелагея Назарова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ипатова Улита

Мать ребёнка: Пелагея Назарова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Медвѣдева Ѳедосья

Мать ребёнка: Пелагея Назарова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Константиновъ Петръ

Мать ребёнка: Пелагея Назарова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Кобелькова Агаѳія

Мать ребёнка: Пелагея Назарова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Константиновъ Кузьма

Мать ребёнка: Пелагея Назарова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Назарова

Смерть
1846
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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