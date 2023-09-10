Леопардова Хиония Степановна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь пономаря Иоанно-Богословской Заболотской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
1842
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Леопардова Клавдия Аполлоновна
Отец ребёнка: Леопардов Аполлон Петрович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Леопардова Ольга Аполлоновна
Отец ребёнка: Леопардов Аполлон Петрович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Леопардова Павла Аполлоновна
Отец ребёнка: Леопардов Аполлон Петрович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Леопардова Людмила Аполлоновна
Отец ребёнка: Леопардов Аполлон Петрович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Леопардова Юлия Аполлоновна
Отец ребёнка: Леопардов Аполлон Петрович
Смерть
Неизвестно