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Леопардова Хиония Степановна

Место рождения

Богослово, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Богослово, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Дочь пономаря Иоанно-Богословской Заболотской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
1842

Муж: Леопардов Аполлон Петрович

Богослово, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Леопардова Клавдия Аполлоновна

Отец ребёнка: Леопардов Аполлон Петрович

Богослово, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Леопардова Ольга Аполлоновна

Отец ребёнка: Леопардов Аполлон Петрович

Богослово, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Леопардова Павла Аполлоновна

Отец ребёнка: Леопардов Аполлон Петрович

Богослово, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Леопардова Людмила Аполлоновна

Отец ребёнка: Леопардов Аполлон Петрович

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Леопардова Юлия Аполлоновна

Отец ребёнка: Леопардов Аполлон Петрович

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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