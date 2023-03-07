Кулакова (Бурлакова) Анна
Место рождения
Дата рождения13.10.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1894
Отец: Бурлаковъ Тимофей
Мать: Бурлакова Анастасия
Бракосочетание
04.11.1913
Муж: Кулаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
29.09.1914
Сын: Кулаковъ Александръ
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
05.02.1916
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
20.09.1918
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ