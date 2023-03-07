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Кулакова (Бурлакова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.10.1894

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1894

Отец: Бурлаковъ Тимофей

Мать: Бурлакова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.11.1913

Муж: Кулаковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1914

Сын: Кулаковъ Александръ

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1916

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1918

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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