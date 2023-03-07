Бурлакова (Щипакина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова (Щипакина) Анастасия

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.12.1871

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1871

Отец: Щипакинъ Назаръ

Мать: Щипакина Ксения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1894

Муж: Бурлаковъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1894

Дочь: Кулакова Анна

Отец ребёнка: Бурлаковъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1903

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Бурлаковъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1906

Сын: Бурлаковъ Александръ

Отец ребёнка: Бурлаковъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1909

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Бурлаковъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1909

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Бурлаковъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Бурлаковъ Тимофей

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