Бурлакова (Щипакина) Анастасия
Место рождения
Дата рождения10.12.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1871
Отец: Щипакинъ Назаръ
Мать: Щипакина Ксения
Бракосочетание
24.01.1894
Муж: Бурлаковъ Тимофей
Рождение ребёнка
13.10.1894
Дочь: Кулакова Анна
Отец ребёнка: Бурлаковъ Тимофей
Рождение ребёнка
08.01.1903
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Бурлаковъ Тимофей
Рождение ребёнка
09.04.1906
Сын: Бурлаковъ Александръ
Отец ребёнка: Бурлаковъ Тимофей
Рождение ребёнка
29.12.1909
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Бурлаковъ Тимофей
Рождение ребёнка
29.12.1909
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Бурлаковъ Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Бурлаковъ Тимофей