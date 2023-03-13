Кулаковъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения15.04.1895
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1895
Отец: Кулаковъ Николай
Бракосочетание
04.11.1913
Рождение ребёнка
29.09.1914
Сын: Кулаковъ Александръ
Мать ребёнка: Кулакова (Бурлакова) Анна
Рождение ребёнка
05.02.1916
Дочь: (Кулакова) Мария
Мать ребёнка: Кулакова (Бурлакова) Анна
Рождение ребёнка
20.09.1918
Дочь: (Кулакова) Клавдия
Мать ребёнка: Кулакова (Бурлакова) Анна