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Кулаковъ Федоръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.04.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1895

Отец: Кулаковъ Николай

Мать: Кулакова Прасковья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.11.1913

Жена: Кулакова (Бурлакова) Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1914

Сын: Кулаковъ Александръ

Мать ребёнка: Кулакова (Бурлакова) Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1916

Дочь: (Кулакова) Мария

Мать ребёнка: Кулакова (Бурлакова) Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1918

Дочь: (Кулакова) Клавдия

Мать ребёнка: Кулакова (Бурлакова) Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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