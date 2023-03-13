Кулакова Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1890
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Кулаковъ Николай
Рождение ребёнка
04.09.1893
Дочь: Кулакова Елизавета
Отец ребёнка: Кулаковъ Николай
Рождение ребёнка
04.09.1893
Дочь: Кулакова Наталья
Отец ребёнка: Кулаковъ Николай
Рождение ребёнка
15.04.1895
Сын: Кулаковъ Федоръ
Отец ребёнка: Кулаковъ Николай
Рождение ребёнка
07.07.1898
Дочь: Кулакова Ольга
Отец ребёнка: Кулаковъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулаковъ Николай