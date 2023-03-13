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Кулакова Прасковья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1890

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Кулаковъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1893

Дочь: Кулакова Елизавета

Отец ребёнка: Кулаковъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1893

Дочь: Кулакова Наталья

Отец ребёнка: Кулаковъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1895

Сын: Кулаковъ Федоръ

Отец ребёнка: Кулаковъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1898

Дочь: Кулакова Ольга

Отец ребёнка: Кулаковъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаковъ Николай

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