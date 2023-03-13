Куватовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Куватовъ Андрей
Мать: Куватова Ирина
Бракосочетание
03.02.1897
Жена: Куватова Евдокия
Рождение ребёнка
03.01.1898
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Куватова Евдокия
Рождение ребёнка
25.09.1899
Сын: Куватовъ Петръ
Мать ребёнка: Куватова Евдокия
Рождение ребёнка
02.09.1907
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Куватова Евдокия