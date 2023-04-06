Куватова (Деулина) Ирина
Место рождения
Дата рождения10.04.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1851
Отец: Деулинъ Степанъ
Мать: Деулина Пелагея
Бракосочетание
20.02.1869
Муж: Куватовъ Андрей
Рождение ребёнка
09.02.1870
Сын: Куватовъ Дмитрій
Отец ребёнка: Куватовъ Андрей
Рождение ребёнка
11.12.1871
Дочь: Сидоренкова Анастасія
Отец ребёнка: Куватовъ Андрей
Рождение ребёнка
09.01.1874
Дочь: Баушкина Татьяна
Отец ребёнка: Куватовъ Андрей
Рождение ребёнка
1878
Сын: Куватовъ Иванъ
Отец ребёнка: Куватовъ Андрей
Рождение ребёнка
01.04.1880
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Куватовъ Андрей
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Куватова Стефанида
Отец ребёнка: Куватовъ Андрей
Рождение ребёнка
02.10.1883
Сын: Куватовъ Яковъ
Отец ребёнка: Куватовъ Андрей
Рождение ребёнка
02.06.1890
Сын: Куватовъ Петръ
Отец ребёнка: Куватовъ Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Куватовъ Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любимова Евдокія
Отец ребёнка: Куватовъ Андрей