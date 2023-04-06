Куватова (Деулина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куватова (Деулина) Ирина

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.04.1851

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1851

Отец: Деулинъ Степанъ

Мать: Деулина Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.02.1869

Муж: Куватовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1870

Сын: Куватовъ Дмитрій

Отец ребёнка: Куватовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1871

Дочь: Сидоренкова Анастасія

Отец ребёнка: Куватовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1874

Дочь: Баушкина Татьяна

Отец ребёнка: Куватовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Сын: Куватовъ Иванъ

Отец ребёнка: Куватовъ Андрей

Рождение ребёнка
01.04.1880

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Куватовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Куватова Стефанида

Отец ребёнка: Куватовъ Андрей

Рождение ребёнка
02.10.1883

Сын: Куватовъ Яковъ

Отец ребёнка: Куватовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1890

Сын: Куватовъ Петръ

Отец ребёнка: Куватовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Куватовъ Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любимова Евдокія

Отец ребёнка: Куватовъ Андрей

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