Любимова (Куватова) Евдокія
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куватовъ Андрей
Мать: Куватова (Деулина) Ирина
Бракосочетание
08.07.1896
Муж: Любимовъ Андрей
Рождение ребёнка
01.02.1898
Дочь: Любимова Евдокия
Отец ребёнка: Любимовъ Андрей
Рождение ребёнка
01.12.1898
Дочь: Любимова Варвара
Отец ребёнка: Любимовъ Андрей
Рождение ребёнка
22.11.1899
Сын: Любимовъ Александръ
Отец ребёнка: Любимовъ Андрей