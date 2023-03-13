Любимова (Куватова) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Куватова) Евдокія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куватовъ Андрей

Мать: Куватова (Деулина) Ирина

Бракосочетание
08.07.1896

Муж: Любимовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1898

Дочь: Любимова Евдокия

Отец ребёнка: Любимовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1898

Дочь: Любимова Варвара

Отец ребёнка: Любимовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1899

Сын: Любимовъ Александръ

Отец ребёнка: Любимовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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