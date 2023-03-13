Куватова (Власова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куватова (Власова) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Власовъ Андрей

Мать: Вавилова Матрона

Бракосочетание
03.02.1897

Муж: Куватовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1898

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Куватовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1899

Сын: Куватовъ Петръ

Отец ребёнка: Куватовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1907

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Куватовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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