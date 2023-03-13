Куватова (Власова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Власовъ Андрей
Мать: Вавилова Матрона
Бракосочетание
03.02.1897
Муж: Куватовъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.01.1898
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Куватовъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.09.1899
Сын: Куватовъ Петръ
Отец ребёнка: Куватовъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.09.1907
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Куватовъ Иванъ