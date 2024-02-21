Сапожников Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.1982
Сын: Сапожников Александр Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.09.1984
Сын: Сапожников Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1987
Дочь: Сапожникова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.06.1991
Сын: Сапожников Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности