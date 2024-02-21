Сапожников Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожников Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.08.1982

Сын: Сапожников Александр Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.09.1984

Сын: Сапожников Алексей Сергеевич

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Рождение ребёнка
20.06.1987

Дочь: Сапожникова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.06.1991

Сын: Сапожников Дмитрий Сергеевич

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